Ещё
Дети помогли полиции поймать мужчину, отобравшего у пенсионера деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дети помогли полиции поймать мужчину, отобравшего у пенсионера деньги 

АиФ Волгоград 41 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Подростки помогли стражам порядка задержать в Камышинском районе Волгоградской области мужчину, отобравшего 30 000 рублей у 81-летнего пенсионера.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, пенсионер, обратившись в полицию, рассказал правоохранителям, что к нему домой приходил неизвестный мужчина и предлагал купить постельное белье за 1 000 рублей. Он согласился, однако, когда достал из шкафа сбережения, тот выхватил их и убежал. Когда полицейские начали искать преступника, к ним пришли на помощь школьники. Подростки 12 и 13 лет обратили внимание на подозрительную «Ладу Весту», приезжавшую в село в день ограбления, и запомнили ее номера. Это помогло полицейским узнать, кто владеет машиной и задержать подозреваемого. Мужчину задержали на трассе в Ольховском районе. Им оказался 32-летний житель Иловлинского района. Он сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался немощностью старика, зная, что тот его не догонит. Отметим, что он уже вернул деньги. Теперь ему грозит до четырех лет колонии.
Добавим, что полицейские поощрят подростков за помощь.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде задержали преступника, находившегося в федеральном розыске В Волгограде иностранца осудили за нападения на микрофинансовые организации Под Волгоградом мужчина идет под суд за смерть матери по неосторожности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена671
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»187
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию625
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги179
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение