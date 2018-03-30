Дети помогли полиции поймать мужчину, отобравшего у пенсионера деньги

Подростки помогли стражам порядка задержать в Камышинском районе Волгоградской области мужчину, отобравшего 30 000 рублей у 81-летнего пенсионера.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, пенсионер, обратившись в полицию, рассказал правоохранителям, что к нему домой приходил неизвестный мужчина и предлагал купить постельное белье за 1 000 рублей. Он согласился, однако, когда достал из шкафа сбережения, тот выхватил их и убежал. Когда полицейские начали искать преступника, к ним пришли на помощь школьники. Подростки 12 и 13 лет обратили внимание на подозрительную «Ладу Весту», приезжавшую в село в день ограбления, и запомнили ее номера. Это помогло полицейским узнать, кто владеет машиной и задержать подозреваемого. Мужчину задержали на трассе в Ольховском районе. Им оказался 32-летний житель Иловлинского района. Он сознался в содеянном и пояснил, что воспользовался немощностью старика, зная, что тот его не догонит. Отметим, что он уже вернул деньги. Теперь ему грозит до четырех лет колонии.

Добавим, что полицейские поощрят подростков за помощь.