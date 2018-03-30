Ямалец пошел на преступление, пытаясь получить отсрочку по коммунальным платежам

Житель села Аксарка, пытаясь отстрочить платеж по коммунальной задолженности, заработал судимость и штраф.

Как рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры, горожанин написал заявление в полицию, что неизвестный проник к нему в квартиру через форточку и украл деньги в сумме 9 800 рублей, которые он бережно откладывал на погашение коммунальной задолженности. Как рассчитывал осужденный, после возбуждения уголовного дела в полиции выдадут справку о краже, которую он предоставил бы энергоснабжающей организации для отсрочки платежа.

Для подтверждения якобы имевшего место преступления он сломал форточку в окне. Однако следователям удалось быстро установить, что никакой кражи не было, а все деньги он тратил на выпивку.

По факту кражи было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а вот заявителя привлекли к ответственности за заведомо ложный донос. Лабытнангский суд признал ямальца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.