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Дела о сбыте марихуаны в тубдиспансере завели в Ростовской области
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Дела о сбыте марихуаны в тубдиспансере завели в Ростовской области 

АиФ Ростов 59 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Уголовные дела по факту сбыта марихуаны в тубдиспансере возбуждены в Шолоховском районе Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дела по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в административном здании) завели на двух пациентов Шолоховского филиала ГБУ Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер».
Установлено, что подозреваемые сбывали марихуану в палате, где лежали.
В настоящее время в отношении одного из пациентов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он болен открытой формой туберкулеза, другой заключен под стражу.
Обстоятельства преступления устанавливаются.
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