Дела о сбыте марихуаны в тубдиспансере завели в Ростовской области

Уголовные дела по факту сбыта марихуаны в тубдиспансере возбуждены в Шолоховском районе Ростовской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дела по ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в административном здании) завели на двух пациентов Шолоховского филиала ГБУ Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер».

Установлено, что подозреваемые сбывали марихуану в палате, где лежали.

В настоящее время в отношении одного из пациентов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку он болен открытой формой туберкулеза, другой заключен под стражу.

Обстоятельства преступления устанавливаются.