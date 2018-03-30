Саратовец осужден на 9,5 лет за убийство престарелой матери 

В Заводском районе Саратова саратовец попал в тюрьму за убийство матери. Согласно приговору суда 49-летнего мужчину отправили за решетку на 9,5 лет. В сентябре прошлого года семейный конфликт перерос в рукоприкладство со стороны пьяного сына.
В региональном СУ СКР уточнили, что преступление было совершено утром 5 сентября в квартире дома на 4-м Жилучастке. Мужчина повздорил со своей 82-летней матерью из-за ее нравоучений. В ход пошел нож, и злоумышленник изрезал шею, лицо и тело пенсионерки. Она скончалась на месте. Как сообщили АиФ-Саратов в областной прокуратуре, преступника поймали. Его ждет исправительная колония строгого режима.