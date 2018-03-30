Саратовская фирма обналичила 23 млн рублей

Прокуратура проводит проверку по факту подозрительной финансовой операции.

Компания ООО «Стройторг», как выяснило надзорное ведомство, занималась сомнительным бизнесом.

Проводя проверку, сотрудники прокуратуры выявили преступную деятельность организации. За 2016 год было обналичино через неизвестные физические лица более 23 млн рублей. Компания не объясняет, за что именно, за какие услуги (они, скорее всего не имели места — Ред.) людям переводили деньги.

Директором оказалась местная жительница, которая не имеет никакого управления в фирме. Получается, ООО «Стройторг» зарегистрировано на подставное лицо.

Материалы проверки переданы в следственные органы. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Продолжающееся расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.