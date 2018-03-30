Росимущество выставило на торги за 37 млн руб. квартиру осужденного за хищения из Фонда Валерия Гергиева

Об этом сообщается на сайте Росимущества.

Как уточняется, выставленная на торги за 37 млн 709 тыс. руб. арестованная квартира площадью 148,1 кв. м, располагается в районе Арбат по адресу: Малый Каковинский пер., д. 6. Согласно опубликованной информации, правообладателем квартиры с двумя гардеробными является его супруга.