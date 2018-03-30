Росимущество выставило на торги за 37 млн руб. квартиру осужденного за хищения из Фонда Валерия Гергиева 

Об этом сообщается на сайте Росимущества.
Как уточняется, выставленная на торги за 37 млн 709 тыс. руб. арестованная квартира площадью 148,1 кв. м, располагается в районе Арбат по адресу: Малый Каковинский пер., д. 6. Согласно опубликованной информации, правообладателем квартиры с двумя гардеробными является его супруга.
Тверской суд Москвы в 2013 г. признал И. Зотова виновным в хищении из благотворительного фонда 245 млн руб. и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Его пособник Казбек Лакути был приговорен к пяти годам. Потерпевшим по делу проходил дирижер Валерий Гергиев. Фонд был создан В. Гергиевым в 2003 г. Тогда же И. Зотов и стал директором и главным бухгалтером благотворительной организации. По версии следствия, И. Зотов и его пособник похитили из фонда 245 млн руб., перечислили их на счета подконтрольной фирмы, а затем потратили на приобретение шести квартир и шести машиномест. Недвижимость впоследствии была оформлена на жен фигурантов дела.