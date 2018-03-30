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Росимущество выставило на торги за 37 млн руб. квартиру осужденного за хищения из Фонда Валерия Гергиева
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Росимущество выставило на торги за 37 млн руб. квартиру осужденного за хищения из Фонда Валерия Гергиева 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщается на сайте Росимущества.
Как уточняется, выставленная на торги за 37 млн 709 тыс. руб. арестованная квартира площадью 148,1 кв. м, располагается в районе Арбат по адресу: Малый Каковинский пер., д. 6. Согласно опубликованной информации, правообладателем квартиры с двумя гардеробными является его супруга.
Тверской суд Москвы в 2013 г. признал И. Зотова виновным в хищении из благотворительного фонда 245 млн руб. и приговорил его к восьми годам лишения свободы. Его пособник Казбек Лакути был приговорен к пяти годам. Потерпевшим по делу проходил дирижер Валерий Гергиев. Фонд был создан В. Гергиевым в 2003 г. Тогда же И. Зотов и стал директором и главным бухгалтером благотворительной организации. По версии следствия, И. Зотов и его пособник похитили из фонда 245 млн руб., перечислили их на счета подконтрольной фирмы, а затем потратили на приобретение шести квартир и шести машиномест. Недвижимость впоследствии была оформлена на жен фигурантов дела.
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