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В Александрове осудят за убийство мужчину, который скрывался четыре года
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В Александрове осудят за убийство мужчину, который скрывался четыре года 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел еще в октябре 2014 года. Мужчине позвонила его знакомая и сказала, что не может выгнать гостей после застолья. После этого он поехал к ней домой в деревню Зеленцино.
Подозреваемый взял с собой травматический пистолет и охотничью маску. Он ворвался в дом и выстрелил в воздух. Пуля попала в палец одному из мужчин. После этого злоумышленник выстрелил ему в грудь. В этот момент хозяйка дома ударила кочергой по голове другого гостя. Подозреваемый сбежал с места происшествия. С того времени мужчина скрывался в Москве.
Только сейчас уголовное дело передано в суд. Подозреваемый частично признал свою вину. Он думал, что нельзя убить человека из травматического пистолета.
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