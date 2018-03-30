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Дело о тройном убийстве в Кавказском районе отправили в суд
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Дело о тройном убийстве в Кавказском районе отправили в суд 

АиФ-Кубань 27 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя станицы Казанской отправили в суд, сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, 29 марта 2017 года у обвиняемого в станице Казанской на улице произошел дорожный конфликт. На следующий день он прибыл в бильярдный клуб для урегулирования инцидента. Там у обвиняемого и знакомыми мужчины, с которым он повздорил, возник конфликт, в ходе которого последние нанесли ему телесные повреждения.
После этого обвиняемый взял у друзей автомат и из окна автомобиля выстрелил не менее 20 раз. В итоге 21-летний молодой человек был убит на месте, 34 и 19-летний потерпевшие позже скончались в больнице. Кроме того, пяти мужчинам в ходе стрельбы также были причинены телесные повреждения. В отношении водителя автомобиля, из которого обвиняемый производил выстрелы, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, он объявлен в розыск.
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