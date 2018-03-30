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Бывший начальник отдела железной дороги в Кургане признал свою вину
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Бывший начальник отдела железной дороги в Кургане признал свою вину 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Бывшего начальника курганского отдела материально-технического обеспечения железной дороги допросили в качестве подозреваемого по делу о злоупотреблении полномочиями. В ходе допроса он полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте.
— По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года 60-летний мужчина незаконно привлекал работников курганского отдела материально-технического обеспечения к строительству и хозработам на его приусадебном участке, в то время как сотрудники должны были выполнять свои служебные обязанности, — говорится на сайте ведомства.
Это повлекло необоснованную выплату указанным работникам денежных средств из фонда оплаты труда ОАО «РЖД». Указанное преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Курганской области. Расследование продолжается.
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