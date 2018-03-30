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В Башкортостане выявлено многомиллионное мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства
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В Башкортостане выявлено многомиллионное мошенничество в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
По материалам проверки Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан в городе Стерлитамаке выявлено мошенничество в особо крупном размере при начислении оплаты за отопление в жилых домах.
В ходе предварительной проверки полицейскими выявлено, что одна из управляющих компаний в адрес собственников и нанимателей жилых помещений 58 многоквартирных домов за 2013 год за теплоснабжение выставило к оплате денежные средства в общей сумме около 60 миллионов рублей. При этом данные дома оборудованы коллективными приборами учета тепловой энергии и по итогам 2013 года сложилась экономия за потребление.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», директор управляющей компании должен произвести с учетом экономии корректировку за поставленную в 2013 году жильцам 58 домов за теплоэнергию в сумме не менее 20 миллионов рублей. Однако это не было сделано, и в результате директор компании совершила путем обмана хищение этих денежных средств, причинив жильцам многоквартирных домов ущерб в особо крупном размере.
По материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан следственным подразделением Управления МВД России по городу Стерлитамаку в отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время в г. Стерлитамаке работает группа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан.
В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски в офисе управляющей компании, а также по месту проживания фигурантов. Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
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