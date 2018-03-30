Замруководителя Кизнерского лесничества обвинили в получении взятки

Кизнер. Удмуртия . Замруководителя Кизнерского лесничества обвинили в получении взятки. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, мужчина получал вознаграждения, в виде товарно-материальных ценностей и услуг имущественного характера.

Предметом взяток являлись токарные изделия для сельхозтехники, профнастил, автомобиль УАЗ, металлическая черепица на сумму более 100 тыс. руб.

«За эти вознаграждения обвиняемый выдавал незаконные разрешения на порубку деревьев и заключал договора купли-продажи древесины с нарушением лесного законодательства», — говорится в сообщении.