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Арестованный архитектор Махачкалы временно отстранен от должности
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Арестованный архитектор Махачкалы временно отстранен от должности 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Советский районный суд Махачкалы временно отстранил от занимаемой должности главного архитектора города Магомедрасула Гитинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Срок его ареста продлен до 1 мая.
«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от занимаемой должности главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова, а также продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 мая», — сообщили ТАСС в суде.
Начальник управления архитектуры и градостроительства Махачкалы Магомедрасул Гитинов был задержан 2 февраля. Следственное управление СК по Дагестану возбудило в его отношении уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. Сначал Гитинов был заключен под стражу на 10 дней, позже срок ареста был продлен на два месяца.
По версии следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 кв. метров, расположенного по улице Тимирязева в Махачкале, с нарушением границ участка, принадлежащего местному жителю. На основании этого плана и полученных в мэрии разрешительных документов строительная компания заложила фундамент 12-этажного многоквартирного жилого дома, вторгшись на территорию участка местного жителя. В феврале прошлого года суд принял решение о сносе за муниципальный счет заложенного фундамента. Таким образом администрации города был нанесен ущерб примерно на 4 млн рублей, в которые оценивается стоимость работ по сносу.
В чем обвиняют Гитинова
По данным следствия, в феврале 2015 года Гитинов составил градостроительный план земельного участка площадью 600 квадратных метров, расположенного в Махачкале на улице Тимирязева, включив в него часть другого участка, принадлежащего местному жителю. На основании этого плана управление архитектурно-строительного надзора Махачкалы в мае 2015 года выдало строительной организации «Гранит» разрешение на строительство многоэтажного жилого дома. Компания начала строительные работы, в частности, на участке был возведен фундамент 12-этажного здания. В феврале 2017 года по иску гражданина суд постановил снести за счет администрации города объект незавершенного строительства. В результате администрации Махачкалы был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей — это стоимость работ по демонтажу и вывозу мусора.
Кроме того, 14 февраля февраля в отношении чиновника было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье «Халатность». По версии следствия, вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей Гитинов допустил хаотичную застройку дагестанской столицы и порчу ее архитектурного облика.
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