Похитительницу дорогостоящего мопса задержали на юге Москвы

Сотрудники полиции задержали в Москве женщину, которая похитила чужого мопса, привязанного у магазина, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В ОМВД России по району Чертаново Северное поступило сообщение о краже. По словам потерпевшей, у одного из магазинов на Варшавском шоссе, неизвестный похитил ее собаку породы мопс. Ущерб составил 60 тысяч рублей.

«В ходе патрулирования территории полицейские ОМВД России по району Чертаново Северное на Варшавском шоссе была задержана подозреваемая — 52-летняя жительница столицы. Собака возвращена законной владелице», — говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что злоумышленница увидела привязанную у магазина собаку. Воспользовавшись отсутствием хозяина, она отвязала поводок и похитила животное.

Следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.