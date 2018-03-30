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В Самаре третьекурсник избил студента младшего курса за сделанное замечание
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В Самаре третьекурсник избил студента младшего курса за сделанное замечание 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Самары поступила информация о госпитализации 17-летнего студента с телесными повреждениями, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
Как установили инспекторы по делам несовершеннолетних, травму юноша получил месту своего проживания — в общежитие одного из учебных заведений Самары.
У парня возник конфликт с одним из студентов старшего курса, причиной которого стало замечание, сделанное пострадавшим студенту третьего курса. Третьекурснику не понравилось такое «своеволие» со стороны студента младшего курса, и он выразил свое недовольство нецензурной бранью. Словесная перепалка переросла в потасовку в подъезде общежития. Разняли студентов очевидцы драки, в ходе которой старший нанес младшему телесные повреждения, причинившие, как впоследствии установила экспертиза, здоровью пострадавшего тяжкий вред.
Во время общения с инспекторами по делам несовершеннолетних третьекурсник не стал отрицать своё в драке. По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным полиции, третьекурснику 20 лет, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели со студентами учебного заведения профилактическую беседу. Совместно с сотрудниками уголовного розыска полицейские напомнили слушателям об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и о том, как не попасть в тяжёлые ситуации, связанные с нарушением закона. Полицейские привели реальные примеры и разъяснили не только нормы права, но и убедили в неотвратимости наказания за совершенные проступки.
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