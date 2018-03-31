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В Троицке задержан полицейский за взятку в 100 000 рублей
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В Троицке задержан полицейский за взятку в 100 000 рублей 

Уральский меридиан 39 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению фактов нарушения законности, в том числе коррупционных нарушений, в деятельности сотрудников органов внутренних дел Челябинской области. Эта работа направлена обеспечение строгого соблюдения принципов деятельности полиции, повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел.
В ходе мероприятий, организованных ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области, УФСБ России по Челябинской области, следственным отделом по городу Троицку Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки) задержан старший оперуполномоченный Межрайонного отдела МВД России «Троицкий».
«Задержанному вменяется получение взятки в размере 100 000 рублей за общее покровительство в отношении человека, осуществляющего незаконную деятельность по обороту немаркированной алкогольной продукции. Задержанный уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, его руководители будут привлечены дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Руководство ГУ МВД России по Челябинской области намерено продолжать планомерные действия по очищению рядов органов внутренних дел области от тех, кто порочит честь, достоинство и высокое звание сотрудника МВД России.
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