В Троицке задержан полицейский за взятку в 100 000 рублей

Оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению фактов нарушения законности, в том числе коррупционных нарушений, в деятельности сотрудников органов внутренних дел Челябинской области. Эта работа направлена обеспечение строгого соблюдения принципов деятельности полиции, повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел.

«Задержанному вменяется получение взятки в размере 100 000 рублей за общее покровительство в отношении человека, осуществляющего незаконную деятельность по обороту немаркированной алкогольной продукции. Задержанный уволен со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, его руководители будут привлечены дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области намерено продолжать планомерные действия по очищению рядов органов внутренних дел области от тех, кто порочит честь, достоинство и высокое звание сотрудника МВД России.