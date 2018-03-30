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В Троицке задержали полицейского
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В Троицке задержали полицейского 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудника полиции из Троицка задержали по подозрению в получении взятки. СК возбудил уголовное дело.
По версии следствия, в феврале 2018 года мужчина получил 100 тысяч рублей от местного жителя, который нелегально торговал алкоголем. За вознаграждение страж порядка сообщал «подопечному» о готовящихся проверках
СК продолжает расследование дела. Решается вопрос о предъявлении полицейскому обвинения.
Отметим, что недавно в Чебоксарах сотрудника МВД задержали по подозрению в покровительстве владельцам незаконных игорных заведений.
Фото: pixabay.com
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