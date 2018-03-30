В Троицке задержали полицейского

Сотрудника полиции из Троицка задержали по подозрению в получении взятки. СК возбудил уголовное дело.

По версии следствия, в феврале 2018 года мужчина получил 100 тысяч рублей от местного жителя, который нелегально торговал алкоголем. За вознаграждение страж порядка сообщал «подопечному» о готовящихся проверках

СК продолжает расследование дела. Решается вопрос о предъявлении полицейскому обвинения.

Отметим, что недавно в Чебоксарах сотрудника МВД задержали по подозрению в покровительстве владельцам незаконных игорных заведений.

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