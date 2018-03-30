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Полицейские Ступина обнаружили амфетамин у водителя такси
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Полицейские Ступина обнаружили амфетамин у водителя такси 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские подмосковного Ступина пресекли незаконный оборот наркотических средств, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу.
Сотрудники Госнаркоконтроля ОМВД России по городскому округу Ступино в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Чайковского остановили служебный автомобиль под управлением 24-летнего местного жителя.
«В ходе личного досмотра у задержанного водителя такси обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — амфетамином общей массой более 1 грамма», — сказал источник.
По данным агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанного заключили под стражу.
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