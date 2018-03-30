Полицейские Ступина обнаружили амфетамин у водителя такси

Полицейские подмосковного Ступина пресекли незаконный оборот наркотических средств, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу.

Сотрудники Госнаркоконтроля ОМВД России по городскому округу Ступино в ходе оперативно-разыскных мероприятий на улице Чайковского остановили служебный автомобиль под управлением 24-летнего местного жителя.

«В ходе личного досмотра у задержанного водителя такси обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — амфетамином общей массой более 1 грамма», — сказал источник.

По данным агентства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанного заключили под стражу.