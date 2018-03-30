Жительница Подмосковья пыталась «выкупить» осужденного в Мордовии

По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая обратилась к начальнику одного из исправительных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в подготовке положительных материалов об условно-досрочном освобождении своего знакомого, отбывающего наказание в исправительном учреждении. О попытке склонения его к получению взятки мужчина сообщил в правоохранительные органы

"27 марта после передачи денежных средств в размере 250 тысяч рублей начальнику исправительной колонии женщина была задержана сотрудниками УФСБ и УФСИН по региону. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", — говорится в сообщении следственного управления.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.