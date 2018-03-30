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Жительница Подмосковья пыталась «выкупить» осужденного в Мордовии
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Жительница Подмосковья пыталась «выкупить» осужденного в Мордовии 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мар — РИА Новости. Жительница Московской области попыталась добиться освобождения для своего знакомого, передав взятку в размере 250 тысяч рублей начальнику мордовской исправительной колонии, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.
По данным следствия, в марте 2018 года подозреваемая обратилась к начальнику одного из исправительных учреждений УФСИН России по Республике Мордовия с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в подготовке положительных материалов об условно-досрочном освобождении своего знакомого, отбывающего наказание в исправительном учреждении. О попытке склонения его к получению взятки мужчина сообщил в правоохранительные органы.
"27 марта после передачи денежных средств в размере 250 тысяч рублей начальнику исправительной колонии женщина была задержана сотрудниками УФСБ и УФСИН по региону. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)", — говорится в сообщении следственного управления.
Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.
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