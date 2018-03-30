СК раскрыл убийство девочки в Костромской области, совершенное в 2015 году

О пропаже подростка из города Мантурово родственники сообщили в мае 2015 года. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в лесном массиве рядом с автодорогой Кострома — Верхнеспасское, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В СК рассказали, что в ходе проведения расследования по уголовному делу был проведен значительный объем следственных действий, в частности, у более чем 13 тысяч лиц отобраны образцы генетического материала для проведения сравнительных исследований. В результате следователи установили, что к убийству причастен 36-летний житель Коми, ранее судимый за убийство женщины и освободившийся в конце 2014 года.

"Следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников регионального управления внутренних дел, выехала в республику Коми, где подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве, он арестован.

В СК отметили, что благодаря информации, полученной в ходе расследования уголовного дела, было раскрыто несколько других преступлений, в том числе особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней подруги погибшей.