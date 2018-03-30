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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности
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В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 36 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Удмуртской Республике завершено расследование уголовного дела по обвинению семерых жителей Удмуртии в совершении противоправных деяний, предусмотренных ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст. 187 УК РФ.
Проведенным расследованием установлено, что участники организованной группы обналичивали денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории ряда регионов России: Удмуртии. Московской области, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, заинтересованных в сокрытии финансово-хозяйственной деятельности. За два года обвиняемыми было обналичено свыше 142 миллионов рублей, в результате чего извлечен доход в сумме более 9 миллионов рублей.
Кроме того, следователями установлено, что в целях осуществления незаконной банковской деятельности участниками организованной группы были незаконно образованы пять юридических лиц, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовлены и сбыты поддельные платежные поручения, на основании которых осуществлены неправомерные переводы денежных средств.
Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За указанные деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
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