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Балаковец попал под уголовную статью за похищение бывшей жены
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Балаковец попал под уголовную статью за похищение бывшей жены 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Под следствием находится 46-летний местный житель, похитивший свою благоверную, с которой успел разойтись. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной прокуратуре, утром 26 ноября прошлого года балаковец прибыл на машине к работе бывшей жены и предложил 46 летней женщине поговорить в спокойной обстановке, дома, без свидетелей. Гражданка отказалась, и он, применив силу, усадил ее на переднее пассажирское сиденье в салоне и запер.
Не известно, чем бы закончился экс-супружеский демарш, если бы сотрудники ДПС не остановили машину с «некавказской» пленницей. За похищение человека балаковцу грозит тюрьма — дело ушло в суд.
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