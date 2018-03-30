Балаковец попал под уголовную статью за похищение бывшей жены

Под следствием находится 46-летний местный житель, похитивший свою благоверную, с которой успел разойтись. Как сообщили АиФ-Саратов в региональной прокуратуре, утром 26 ноября прошлого года балаковец прибыл на машине к работе бывшей жены и предложил 46 летней женщине поговорить в спокойной обстановке, дома, без свидетелей. Гражданка отказалась, и он, применив силу, усадил ее на переднее пассажирское сиденье в салоне и запер.