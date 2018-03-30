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Южноуральский полицейский подозревается в получении взятки от продавца
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Южноуральский полицейский подозревается в получении взятки от продавца 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сотрудник полиции межрайонного отдела МВД России «Троицкий» подозревается в получении взятки, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
По версии следствия, в феврале 2018 года старший оперуполномоченный подразделения по борьбе с экономическими преступлениями получил 100 тысяч рублей от местного жителя, торговавшего контрафактным алкоголем, за информацию о грядущих проверках.
В настоящее время подозреваемый задержан и уволен со службы.
«Руководство намерено продолжать планомерные действия по очищению рядов органов внутренних дел области от тех, кто порочит честь, достоинство и высокое звание сотрудника МВД России», — отмечают в ведомстве.
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