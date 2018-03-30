Два экс‑полицейских в Москве отделались условными сроками за пособничество в краже оружия

Двое бывших сотрудников московской полиции получили условные сроки за пособничество в совершении кражи оружия и превышение должностных полномочий, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

Люблинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников полиции 30-летнего Рифката Ислямова и 46-летнего Валентина Перевозовского. Они осуждены за пособничество в совершении кражи в крупном размере и превышение должностных полномочий. Кроме этого, Перевозовский осужден за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Суд приговорил Перевозовского к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 4 лет. Ислямова — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение 2 лет», — говорится в сообщении.

Перевозовский, являясь начальником отдела оперативно-разыскной части, а Ислямов — оперуполномоченным того же отдела одного из подразделений ОВД при проведении оперативно-розыскного мероприятия обнаружили в гаражных боксах огнестрельное, сигнальное и холодное оружие, после чего решили воспользоваться этим в корыстных целях.

Находившийся вместе с ними еще один сотрудник отдела, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве Ислямова и Перевозовского похитил имущество, принадлежащее владельцам гаражей, на общую сумму более 781 тысячи рублей. В свою очередь, Ислямов и Перевозовский, находясь в непосредственной близости от гаражных боксов, в процессе совершения преступления наблюдали за окружающей обстановкой и были готовы предупредить своего сослуживца о появлении лиц, чьи действия могли воспрепятствовать их преступному замыслу.

Кроме этого, в апреле 2015 года Перевозовский в служебном кабинете передал своему знакомому ранее приобретенный при неустановленных обстоятельствах пистолет-пулемет МП-40, а впоследствии незаконно получил от него боеприпасы — пригодные для стрельбы патроны к пистолету ТТ в количестве семи штук.

В дальнейшем приобретенные патроны он хранил по месту своего жительства до момента их обнаружения и изъятия в ходе обыска сотрудниками правоохранительных органов 28 июля 2017 года.