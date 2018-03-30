Ещё
Убийцу ловили 3,5 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Убийцу ловили 3,5 года 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы СК России по Владимирской области
Почти 3,5 года понадобилось Следственному комитету по Владимирской области для того, чтобы вычислить и задержать подозреваемого в убийстве, которое произошло аж в 2014 году.
20 октября 2014 года в частном доме деревни Зеленцино Александровского района было обнаружено тело 30-летнего местного жителя, который погиб от огнестрельного ранения. По версии следствия, преступление было совершено 45-летним Олегом Барановым. В тот день ему позвонила знакомая, которая попросила выгнать из дома трех ее собутыльников. Как сообщила женщина, мужики распоясались от выпитого вина и ведут себя непристойно.
Баранов воспринял просьбу всерьез и решил прихватить с собой травматический пистолет и маску с прорезями для глаз. На автомобиле «Тойота Ярис» Олег подкатил к дому своей знакомой.
Войдя в дом, Баранов решил применить эффект неожиданности. С пистолетом в руке и в маске он зашел в комнату и тут же выстрелил. Пуля попала в палец одного из гостей, который закричал на весь дом: «Ты что творишь?». Тут же последовал второй выстрел, но уже в грудную клетку, который и стал смертельным.
Но и это еще не все. Знакомая убийцы, почувствовав перевес сил, влетела в комнату с кочергой и обрушила ее на голову другому собутыльнику.
После этого Баранов сбежал с места преступления и уехал в Москву. Отыскать затаившегося преступника Следком смог только 25 января этого года. Он тут же был заключен под стражу.
Свою вину Баранов признал частично. По его словам, он не предполагал, что из «травматики» можно насмерть застрелить человека. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено именно по статье 105 УК РФ (Убийство).
Дело передано в суд.
ТВ-МИГ: последние новости
«Крыша» поступающих в вуз дала течь До майских праздников останется дома Фиктивное трудоустройство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена675
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию625
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги182
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение