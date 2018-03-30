Убийцу ловили 3,5 года

Почти 3,5 года понадобилось Следственному комитету по Владимирской области для того, чтобы вычислить и задержать подозреваемого в убийстве, которое произошло аж в 2014 году.

20 октября 2014 года в частном доме деревни Зеленцино Александровского района было обнаружено тело 30-летнего местного жителя, который погиб от огнестрельного ранения. По версии следствия, преступление было совершено 45-летним Олегом Барановым . В тот день ему позвонила знакомая, которая попросила выгнать из дома трех ее собутыльников. Как сообщила женщина, мужики распоясались от выпитого вина и ведут себя непристойно.

Баранов воспринял просьбу всерьез и решил прихватить с собой травматический пистолет и маску с прорезями для глаз. На автомобиле «Тойота Ярис» Олег подкатил к дому своей знакомой.

Войдя в дом, Баранов решил применить эффект неожиданности. С пистолетом в руке и в маске он зашел в комнату и тут же выстрелил. Пуля попала в палец одного из гостей, который закричал на весь дом: «Ты что творишь?». Тут же последовал второй выстрел, но уже в грудную клетку, который и стал смертельным.

Но и это еще не все. Знакомая убийцы, почувствовав перевес сил, влетела в комнату с кочергой и обрушила ее на голову другому собутыльнику.

После этого Баранов сбежал с места преступления и уехал в Москву . Отыскать затаившегося преступника Следком смог только 25 января этого года. Он тут же был заключен под стражу.

Свою вину Баранов признал частично. По его словам, он не предполагал, что из «травматики» можно насмерть застрелить человека. Тем не менее, уголовное дело было возбуждено именно по статье 105 УК РФ (Убийство).

Дело передано в суд.