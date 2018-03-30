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Начальник противопожарной службы Саратова откупился от проверки шестым iPhone
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Начальник противопожарной службы Саратова откупился от проверки шестым iPhone 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Саратове начальника экспертного учреждения федеральной противопожарной службы заподозрили в даче взятки в виде iPhone 6. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.
По данным следствия, в ноябре 2015 года мужчина передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства, проверявшего финансово-хозяйственную деятельности учреждения, iPhone 6 стоимостью более 40 тысяч рублей. Гаджет предназначался за «неуказание проверяющим ряда выявленных нарушений».
Начальник экспертного учреждения МЧС был задержан и стал фигурантом уголовного дела о даче взятки за совершение заведомо незаконного бездействия.
«Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела явились материалы, выделенные из уголовного дела, находящегося в производстве одного из транспортных подразделений СК в отношении взяткополучателя», — отметили в СК.
22 марта стали известны подробности расследования уголовного дела в отношении первого замглавы Дальневосточного таможенного управления ФТС России Сергея Федорова. Выяснилось, что обвиняемый во взяточничестве чиновник пытался сжечь все полученные деньги — 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов.
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