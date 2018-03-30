Начальник противопожарной службы Саратова откупился от проверки шестым iPhone

Саратове начальника экспертного учреждения федеральной противопожарной службы заподозрили в даче взятки в виде iPhone 6. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

По данным следствия, в ноябре 2015 года мужчина передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства, проверявшего финансово-хозяйственную деятельности учреждения, iPhone 6 стоимостью более 40 тысяч рублей. Гаджет предназначался за «неуказание проверяющим ряда выявленных нарушений».

Начальник экспертного учреждения МЧС был задержан и стал фигурантом уголовного дела о даче взятки за совершение заведомо незаконного бездействия.

«Основанием для возбуждения настоящего уголовного дела явились материалы, выделенные из уголовного дела, находящегося в производстве одного из транспортных подразделений СК в отношении взяткополучателя», — отметили в СК.