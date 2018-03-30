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Глава центра противопожарной службы Саратова хотел откупиться смартфоном
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Глава центра противопожарной службы Саратова хотел откупиться смартфоном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Глава экспертного центра противопожарной службы Саратовской области попытался откупиться смартфоном iPhone за молчание о ряде нарушений, выявленных при проверке, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, в ноябре 2015 года 39-летний начальник экспертного учреждения федеральной противопожарной службы в Саратове лично передал представителю вышестоящего контролирующего ведомства в качестве взятки мобильный телефон iPhone 6 стоимостью более 40 тысяч рублей.
"Незаконное вознаграждение предназначалось за неуказание проверяющим в акте проверки ряда выявленных нарушений", — говорится в релизе.
Против него возбуждено дело о даче взятки.
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