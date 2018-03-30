В Успенском районе у приезжего нашли 100 гр. наркотиков

наркотиков

В Успенском районе сотрудники ППС остановили автомобиль и во время досмотра пассажиров обнаружили у одного из них пакет с растительной массой серо-зеленого цвета, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством — марихуаной, общей массой более 100 граммов. В отделе полиции задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.