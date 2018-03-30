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Женщину-главаря банды чёрных риелторов приговорили к 20 годам в колонии
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Женщину-главаря банды чёрных риелторов приговорили к 20 годам в колонии 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми вынесли приговор организатору преступного сообщества. Женщина организовала агентство недвижимости. Но кроме легального бизнеса риелторы промышляли преступлениями.
Суд присяжных признал виновной в мошенничествах и убийствах 38-летнюю жительницу Березников. Прокурор требовал наказания в виде 25 лет в колонии, однако суд учёл, что у женщины есть трое детей, один из которых инвалид и приговорил её к 20 годам в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.
Изначально члены ОПГ промышляли мошенничествами. Они находили асоциальных клиентов, обещали помочь разменять квартиру на меньшую с доплатой, объясняя, что это поможет им закрыть долги. Но в итоге присваивали все деньги.
После того, как люди стали обращаться в полицию с заявлениями, преступники решили не оставлять свидетелей в живых.
Сообщники продумывали каждое убийство отдельно. В доме одной из клиенток они устроили пожар, бросив на обогреватель одежду. Тогда в огне погибли да человека. Другую напоили и выгнали на мороз на всю ночь. В итоге женщина умерла от переохлаждения.
Третьего клиента избили и бросили в костёр. От мужчины остались только кости, которые, скрывая следы, преступники бросили на обочине дороги.
Ещё одного мужчину утопили, привязав к нему 20-килограмовую гирю.
Жертвами банды стали пять человек. В суде было доказано семь эпизодов преступной деятельности.
Сообщникам женщины-организатора вынесли приговоры раньше. Их приговорили к 16 и 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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