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Варил самогон, а убил сына: черногорцу суд вынес приговор
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Варил самогон, а убил сына: черногорцу суд вынес приговор 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Черногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым он признан виновным в гибель сына-дошкольника. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, будучи пьяным варил самогон и в это время на кухню зашел его маленький сын. Ребенок зацепил о шланг, подключенный к системе водоснабжения, опрокинул газовую плиту. Начался пожар и в огне горе-отец и смог найти сына. Спасатели вытащили ребенка из огня, но спасти его не удалось.
Мужчине было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе прокуратуры Республика Хакасия. В результате суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: pxhere.com.
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