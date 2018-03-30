Варил самогон, а убил сына: черногорцу суд вынес приговор

Черногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым он признан виновным в гибель сына-дошкольника. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Мужчина, будучи пьяным варил самогон и в это время на кухню зашел его маленький сын. Ребенок зацепил о шланг, подключенный к системе водоснабжения, опрокинул газовую плиту. Начался пожар и в огне горе-отец и смог найти сына. Спасатели вытащили ребенка из огня, но спасти его не удалось.

Мужчине было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе прокуратуры Республика Хакасия. В результате суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: pxhere.com.