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За кражу ноутбука осудили жителя Адыгеи
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За кражу ноутбука осудили жителя Адыгеи 

АиФ Адыгея 24 минуты назад
Фото: АиФ Адыгея
«В январе этого года в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о пропаже принадлежащего ей ноутбука. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Сотрудники уголовного розыска организовали проведение неотложных мероприятий. В ходе проверки ранее судимых граждан личность подозреваемого установили, а вскоре его задержали.
Благодаря оперативным действиям полицейских, похищенный компьютер удалось изъять и вернуть его законной владелице.
Рассмотрев все собранные следствием доказательства, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет трех месяцев и одного дня лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.
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