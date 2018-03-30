За кражу ноутбука осудили жителя Адыгеи

«В январе этого года в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о пропаже принадлежащего ей ноутбука. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее

Сотрудники уголовного розыска организовали проведение неотложных мероприятий. В ходе проверки ранее судимых граждан личность подозреваемого установили, а вскоре его задержали.

Благодаря оперативным действиям полицейских, похищенный компьютер удалось изъять и вернуть его законной владелице.

Рассмотрев все собранные следствием доказательства, суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет трех месяцев и одного дня лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении общего режима.