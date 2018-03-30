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На Урале задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске
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На Урале задержали иностранца, находившегося в межгосударственном розыске 

АиФ Урал 23 минуты назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге задержали иностранца, который находился в межгосударственном розыске. Теперь мужчину может ждать экстрадиция и неминуемое наказание, об этом сообщает в пятницу, 30 марта, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел еще 27 февраля. На станции Екатеринбург-Пассажирский полицейские задержали 50-летнего гражданина Узбекистана. Мужчина находился в межгосударственном розыске за мошенничество.
Как указано в материалах экстрадиционной проверки, в мае 2016 года мужчина вошел в доверие к своим соотечественникам, получил от них товары, которые пообещал оплатить. В июле того же года он и вправду выплатил часть денег. Однако, чтобы не отдавать оставшиеся 936 тыс. рублей и скрыться от сотрудников правоохранительных органов Узбекистана, он уехал в Россию. Спустя время в Екатеринбурге мужчину удалось задержать.
По российскому законодательству совершенные мужчиной деяния являются уголовно указуемыми. Иностранцу грозит до двух лет лишения свободы. По ходатайству Свердловского транспортного прокурора гражданин Узбекистана сейчас находится под стражей.
В российскую генпрокуратуру были направлены материалы экстрадиционной проверки, чтобы решить вопрос о выдаче иностранца запрашивающей стороне.
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