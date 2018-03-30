«Ты герой! Ты больше чем вор!»

«Ты больше чем вор!»

«Все тут родственники»

«Привет, родные, привет!» — крикнул толпе Андрей Кочуйков, проходящий по коридору пристегнутым к конвоиру: криминальный авторитет и правая рука Калашова перед оглашением приговора был настроен оптимистично.

Его босс Шакро в натянутом капюшоне лишь молча кивал знакомым и улыбался. «Сначала пожилые родители», — пригласила секретарь суда присутствующих в зал заседаний. Потом потянулись девушки и женщины, за ними крепкие мужчины.

«Вы тоже родственники?» — спросила у них секретарь. «Мы все тут родственники», — ответили ей.

Группа поддержки — около 40 человек — заполнила весь зал. Многие воспользовались ожиданием судьи, чтобы пообщаться с подсудимыми.

«На тебя вся тюрьма поставила!» — кричал один из тех, кто в клетке, молодому человеку с перебитым носом.

Судя по их разговору, он борец.

«Что тренер сказал?» — допытывался у него подсудимый. «Опыта не хватает», — отвечал ему крепкий парень. «В Лефортово заезжай, там натаскают», — со смехом посоветовал ему собеседник из клетки.

Еще один подсудимый — бывший сотрудник МВД Евгений Суржиков — единственный из 11 обвиняемых находится под домашним арестом. По версии следствия, он входил в преступную группировку Шакро, налаживал коррупционные связи с правоохранителями. Суржиков принес с собой сумку с вещами, полагая, что приговор будет обвинительным и домой он не вернется.

«Какие надежды, вы в детском садике, что ли? Нас назвали преступниками еще до приговора. Как вы думаете, каким будет приговор? Конечно же, обвинительным. Я никаких преступлений не совершал, никаких доказательств нет», — заявил Суржиков «Ленте.ру» перед заседанием.

Неудачно зашли

Судья Константин Дубков объявил о главенствующей роли в криминальном мире основного фигуранта дела, вора в законе Захария Калашова. Собственно, он повторил то, что в начале судебного процесса заявляла государственный обвинитель Татьяна Минакова.

По ее словам, в 2013 году, после гибели знаменитого вора в законе Аслана Усояна, застреленного снайпером во дворе ресторана «Старый фаэтон», Шакро встал во главе криминального мира России.

«Калашов действовал для укрепления своего влияния в организованной группе, он назначал и отстранял нижестоящих членов группы, распоряжался так называемым общаком», — сообщил судья.

Они, как считает следствие, занимались вымогательством и психологическим давлением на потерпевших. Бек и Итальянец, опять же на средства Шакро, приобрели пистолеты, патроны и автомобили. Жертв вымогатели выбирали среди тех, у кого имелись долговые споры, или среди предпринимателей со стабильно высокими доходами.

Суд установил, что Калашов и остальные подсудимые вымогали восемь миллионов рублей у Жанны Ким, владелицы ресторана «Elements» на Рочдельской улице в Москве. 14 декабря 2015 года к ней отправился Итальянец, чтобы заставить платить, но женщина вызвала своего адвоката Эдуарда Буданцева , который прежде проходил службу в КГБ. Тот подошел к вопросу, как и учили, с холодной головой и горячим сердцем и расстрелял рэкетиров из наградного пистолета прямо возле ресторана. Двое — Филипп Домаскин и Алексей Китаев — были убиты. Итальянец получил ранение в спину и до сих пор ходит с тростью.

Взятки гладки

На судебном процессе по делу Максименко (он продолжается до сих пор) дал показания главный следователь Москвы Александр Дрыманов

Он по сути заступился за своих коллег, заявив, что никакой взятки не было: Итальянцу совершенно законно переквалифицировали обвинение с вымогательства на самоуправство, в связи с чем он и вышел из СИЗО. Впрочем, на выходе авторитета встретили сотрудники ФСБ — и отвели обратно.

Между тем ни Калашову, ни Итальянцу не вменили дачу взятки сотрудникам СКР. Следователи полагают, что криминальный авторитет сам денег не давал, а попросил знакомых бизнесменов скинуться на выкуп Итальянца — таким образом якобы было собрано пять миллионов долларов. Предполагаемыми взяткодателями в ФСБ считают ресторатора Олега Шейхаметова , которого освободили от уголовной ответственности за сотрудничество со следствием, и девелопера Дмитрия Смычковского, проживающего сейчас в США и объявленного в международный розыск.

«Ты же все можешь!»

Приговор фигурантам дела Шакро оглашали два дня. В итоге Калашов получил 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

«Суд приговорил: признать Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "б" части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначить ему наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — огласил вердикт судья Константин Дубков.

Остальные 11 фигурантов дела получили сроки от семи до девяти лет колонии строгого режима. Бекмурадова приговорили к 9 годам и 4 месяцам, Итальянца — к 8 годам и 10 месяцам, Суржикова — к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы.

«Приговор незаконный и необоснованный. Будем обжаловать», — сообщил после оглашения представитель защиты Шакро, адвокат Тенгиз Папаскуа.

Король криминального мира демонстративно слушал приговор сидя, хотя по правилам судья зачитывает его стоя, а все участники процесса следуют его примеру. Лишь в исключительных случаях судья может разрешить участникам процесса сесть — например, из-за проблем со здоровьем.

Подсудимые восприняли вердикт суда более чем спокойно.

«Историю перекроим, Захарий Князевич! Ты же все можешь! Ты герой! Ты больше чем вор!» — не скупился кто-то на комплименты после заседания.

Шакро же, смущенно улыбаясь, отошел от компании в угол клетки.

Король сел, да здравствует король!

Перед оглашением приговора один журналист поинтересовался у Калашова, кто станет его преемником во главе криминального мира. Журналист назвал имя Олега Шишканова (Шишкан, или Олег Раменский) — и Калашов ответил, что это идеальная кандидатура — впрочем, при этом не скрывал иронии.

В начале 80-х Шишкан совершил большой, по меркам криминального мира, поступок: когда ему было 18 лет, взял на себя вину за убийство, совершенное подельниками, которым грозила смертная казнь. Этого преступное сообщество не забыло, и через 12 месяцев после освобождения, в 1992 году, Шишкан при участии знаменитого криминального авторитета Валерия Длугача (Глобус) был коронован в воры в законе. После этого Шишканов вернулся в родной город и взял под крыло Раменскую ОПГ.

Возможным преемником Шакро в роли воровского короля Шишкана назвали совсем недавно — накануне вынесения приговора. Тогда же появилась информация, что исполняющим обязанности главы штаб-квартиры Шакро стал вор в законе Василий Христофоров (Вася Воскрес), который сейчас фактически принимает средства в общак. В паре с ним работает вор в законе Мераб Гогия (Мелия).

«Вопрос о преемнике еще открыт», — утверждает редактор портала о криминальной жизни страны «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

По ее словам, Шишкан — очень известная, влиятельная и самодостаточная фигура, но с 1999 года он не принимал участия в воровских войнах и вообще никак себя не проявлял. Но в начале 2014 года он буквально выплыл из небытия, нарушив обычный нейтралитет, и стал оказывать поддержку криминальному авторитету Эдуарду Асатряну (Осетрина Старший), который вышел на свободу из челябинской колонии в августе 2017 года.

«Злые языки связывают это с его [Шишкана] пошатнувшимся благосостоянием. Если он, конечно, захочет, у него будет шанс побороться [за трон], но никто просто так ему власть не уступит. Не может быть и речи ни о какой преемственности Шишкана и Шакро. Это люди из разных миров. Представить Шишкана в одной компании с Васей Воскресом и Мелией — тоже из разряда фантастики. С Воскресом у Шишкана принципиальные разногласия по поводу воровского статуса [воров] Сергея Асатряна (Осетрина Младший) и Владимира Озерского (Вова Зюзя). С Мелией — по поводу статуса Тариэла Ониани (Таро)», — сообщила Гефтер.

Вор в законе Таро 19 июля 2010 года был приговорен в Москве к десяти годам заключения за похищение человека и вымогательство.

Смутные времена

По мнению Виктории Гефтер, никаких перемен до освобождения Ониани воровской мир не ожидает: «Ониани — выразитель мнения большого числа воров, находящихся в оппозиции к действующей [воровской] власти, к сторонникам Деда Хасана и правопреемникам его политики. Если воля Ониани в заключении не будет сломлена, с его выходом начнутся серьезные разборки».

Когда Таро этапировали в тюрьму, находящуюся в городе Тайга, он держался обособленно. Его поселили в отдельное помещение. На следующий день после приезда авторитета на зону в администрацию якобы позвонил неизвестный: «Если хоть один волосок упадет с Ониани, молитесь. Приедем и взорвем ***** (на фиг)», — пригрозил звонивший.

Пресса писала о причастности Таро к покушениям на Аслана Усояна (Дед Хасан) в 2010-м и 2013 годах и Вячеслава Иванькова (Япончик) в 2009 году. На зоне положенцы (представители находящихся на воле криминальных авторитетов) оказались под двойным давлением: с одной стороны, была малява (послание) от врагов Таро с призывом его убить. На другой чаше весов — авторитет и влияние Ониани. И представители криминального мира стали отказываться от полномочий положенцев, чтобы избежать принятия какого-либо решения в отношении Таро, — боялись совершить роковую ошибку.

В октябре 2013 года Ониани перевели в Елецкую тюрьму, где он стал наводить порядок в воровской среде, чтобы сократить количество расплодившихся воров в законе из клана Деда Хасана. Как поведет себя Онинани, оказавшись на воле, станет известно через пару лет. А какой прием ожидает на зоне Шакро? Это зависит от него самого, уверена Гефтер.

«Фигуру такого масштаба ожидает повышенное внимание со всех сторон. Условия содержания будут зависеть от того, как Шакро поведет себя с администрацией — лояльно или враждебно, — полагает эксперт. — Учитывая его авторитет, весьма вероятна полная изоляция, без какой бы то ни было связи с внешним миром и остальными заключенными. Легкой прогулки точно не получится. Шакро — это вызов исправительной системе. Скорее всего, система попытается его "исправить"».

По словам редактора «Прайм Крайм», клан Шакро постарается удержать власть в своих руках, несмотря на его арест, но это будет крайне сложно.

Отдавать указания из-за решетки проблематично. Поэтому с уходом Шакро на зону в Москве наверняка появится новый распорядитель. Как вор Шакро останется тем, кто он есть. Но, разумеется, как прежде влиять на жизнь воровского мира он не сможет. И никто не будет ждать его выхода. Каждому свое время и место.