Воронежская прокуратура: банда наркоторговцев пойдет под суд

Борисоглебском городском суде рассмотрят уголовные дела девяти участников преступной группы, которые подозреваются в распространении наркотиков в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе Воронежской прокуратуры 30 марта.

С августа 2016 по январь 2017 года преступники занимались распространением наркотиков в Брянской, Воронежской, Орловской областей, а также Карачаево-Черкесской Республике . В состав преступной группы вошли «организаторы-диспетчеры», «кадровики-вербовщики», «доставщики» и «курьеры-закладчики».

Преступники продавали наркотики, пряча их в тайниках. Оплату получали безналичными переводами через «Киви-кошелек» . Некоторые члены группы даже не были знакомы лично, знали друг о друге только «ник-неймы», под которыми регистрировались в сети «Телеграмм».

Всех обвиняемых, среди которых три женщины, заключили под стражу. Им грозит от 10 до 20 лет тюремного срока.