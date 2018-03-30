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Воронежская прокуратура: банда наркоторговцев пойдет под суд
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Воронежская прокуратура: банда наркоторговцев пойдет под суд 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Борисоглебском городском суде рассмотрят уголовные дела девяти участников преступной группы, которые подозреваются в распространении наркотиков в нескольких регионах страны, сообщили в пресс-службе Воронежской прокуратуры 30 марта.
С августа 2016 по январь 2017 года преступники занимались распространением наркотиков в Брянской, Воронежской, Орловской областей, а также Карачаево-Черкесской Республике. В состав преступной группы вошли «организаторы-диспетчеры», «кадровики-вербовщики», «доставщики» и «курьеры-закладчики».
Преступники продавали наркотики, пряча их в тайниках. Оплату получали безналичными переводами через «Киви-кошелек». Некоторые члены группы даже не были знакомы лично, знали друг о друге только «ник-неймы», под которыми регистрировались в сети «Телеграмм».
Всех обвиняемых, среди которых три женщины, заключили под стражу. Им грозит от 10 до 20 лет тюремного срока.
«Опыт раскрытия и расследования таких преступлений показал, что, несмотря на применение серьезных мер конспирации, у правоохранительных органов выработаны способы их выявления. В первую очередь в поле зрения оперативных служб попадают рядовые «закладчики», поэтому непродолжительный период «легкого заработка» приводит к длительным срокам лишения свободы и сломанным судьбам», — добавили в ведомстве.
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