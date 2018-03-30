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В Тазовском районе нерадивая мать села в тюрьму за оскорбление полицейского
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В Тазовском районе нерадивая мать села в тюрьму за оскорбление полицейского 

ИА Север-Пресс 33 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тазовском районе жительницу села Газ-Сале приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы за оскорбление полицейского. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.
По информации следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО, инцидент произошел в сентябре прошлого года. В полицию поступило сообщение, что пьяная мать забрала у родственников дочь и пошла с ней гулять. Правоохранители обнаружили женщину в подъезде дома. Она была настолько пьяна, что с трудом ориентировалась в окружающей обстановке. Ребенок в этот момент был один в квартире. Когда полицейский предпринял попытку зайти в помещение, нерадивая мать стала оскорблять его нецензурными словами и несколько раз ударила стража порядка.
Как оказалась местная жительница уже была неоднократно судима. Во время предварительного следствия органы опеки и попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав поставили в известность о нахождении ребенка в социально-опасной ситуации. Сейчас девочка живет с бабушкой.
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