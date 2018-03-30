Директор футбольного клуба в Петербурге подозревается в причастности к многомиллионному мошенничеству

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество).

По версии следствия, директор клуба совместно с генеральным директором коммерческой организации подозреваются в том, что предоставили для получения госсубсидии подложные документы о закупке спортивной формы и инвентаря. В действительности они не были приобретены. В результате злоумышленники получили и присвоили около 6 миллионов рублей.

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время сотрудники полиции проводят обыски по месту проживания фигурантов дела, изымают предметы и документы, имеющие значение для расследования.