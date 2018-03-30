20 лет колонии: осудили главу банды черных риелторов из Березников, заказавшую пять убийств 

Закончился суд над организатором банды черных риелторов из Березников. Они уже дали признательные показания. По их словам, заказчиком всех убийств была их непосредственная начальница — глава агентства недвижимости. Наталью обвиняют по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище», «Убийство двух и более лиц», а также «Организация умышленного уничтожения имущества». Пермский краевой суд приговорил женщину к 20 годам колонии общего режим и штрафу в полмиллиона рублей. Кроме того, ей назначили еще год ограничения свободы после отбытия наказания. Также пострадавшие заявили гражданские иски на сумму почти два миллиона рублей. Подсудимая намерена обжаловать приговор. Ранее прокурор попросил суд приговорить экс-директора фирмы недвижимости к высшей мере наказания для женщин — 25 годам колонии общего режима. А суд присяжных вынес вердикт, что она виновна по всем сорока пунктам обвинения. Женщину обвиняли в заказе пяти убийств. При оглашении приговора судья убрал из обвинения одно убийство. Речь идет о событиях 2015 года. Первое убийство произошло в 2015 году после того, как компания продала двухкомнатную квартиру одного из своих клиентов, но не заплатила ему деньги. Бывший хозяин квартиры Сергей пытался договориться с риелторами, но, поняв, что денег не будет, написал заявление в полицию о мошенничестве. — Нам Наталья сказала убрать его, я предложил дать ему хотя бы сто тысяч рублей, — рассказал на суде муж Натальи Вячеслав, который также работал риелтором и совершал убийства. — Наталья дала нам тысячу рублей, чтобы купить спирт и оплатить бензин. Александр позвонил владельцу квартиры, предложил встретиться. Тот согласился. Мы к нему приехали, на квартире он был с другом. Мы напоили их. Попросили отозвать заявление из полиции. Он сказал, что заберет, когда вернем деньги. Он с другом был уже сильно пьян. Оба уснули. Я взял тряпку и бросил на раскаленную плиту. Квартира загорелась, мы ушли. Потом жена сказала мне: «Подумаешь, раздавили двух клопов». Судья посчитал, что друг клиента стал жертвой обстоятельств, а его убийство Наталья не заказывала. По словам Вячеслава, они с Александром специально объезжали в поисках клиентов неблагополучные районы Березников. Представлялись вымышленными именами, искали пьющих людей, в собственности которых было жилье. По версии следователей, на протяжении 2015—2016 годов на территории Березников и Усольского района директор агентства занималась мошенничеством. Вместе с соучастниками она незаконно приобретала права собственности на жилые помещения и похищала деньги от продажи недвижимого имущества граждан. Четверых человек, которые пострадали от действий агентства, директор приказала своим подчиненным убить. Сейчас от действий риелторов пострадавшими признаны десять человек.