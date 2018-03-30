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В Воронеже разыскивается напавший на 2 девочек педофил
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В Воронеже разыскивается напавший на 2 девочек педофил 

Вести Воронеж 45 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина совершил преступления в феврале. Воронежские следователи разыскивают педофила, который напал на двух 10-летних девочек в Советском районе в феврале 2018 года. Мужчина совершил «действия сексуального характера», после чего скрылся, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 30 марта. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). При расследовании выяснилось, что на вид мужчине 50-60 лет, он ростом 165 см, плотного телосложения, глаза большие. В день совершения преступления был одет в тёмную куртку до колен, вязаную шапку тёмного цвета или меховую шапку с «ушами назад». Следственные органы и сотрудники полиции просят воронежцев, обладающих информацией о злоумышленника, сообщить по телефонам: 278-62-79, 8-908-148-40-96, 272-16-86, 272-17-88 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
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