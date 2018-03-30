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«Мама, помоги мне…»: около тысячи зауральцев стали жертвами телефонных мошенников в прошлом году
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«Мама, помоги мне…»: около тысячи зауральцев стали жертвами телефонных мошенников в прошлом году 

45.ru 47 минут назад
Фото: 45.ru
В прошлом году УМВД по Курганской области зарегистрировало 953 «мобильных» преступления, то есть тех, в которых использовалась сотовая связь. В 301 случае мошенничества были раскрыты. К уголовной ответственности по этой статье привлечено 45 человек, в том числе две организованные преступные группы.
«Мобильные» преступления зарегистрированы практически во всех районах области, но больше всего их в Кургане и Шадринске. Так, 699 мошенничеств выявлено в зауральской столице, 59 — во втором по величине городе области.
— В минувшем году была выявлена организованная преступная группа из четырех человек. Ее участники совершили 38 преступлений против жителей Республики Бурятия, Вологодской и Ярославской областей. В итоге ущерб на сумму более полутора миллиона рублей, причиненный злоумышленниками, был возмещен, на три дорогостоящих автомобиля преступников был наложен арест, а сами мошенники приговорены к лишению свободы в колонии общего режима на срок от трех с половиной до пяти с половиной лет, — сообщает пресс-служба УВМД по Курганской области.
В полиции напоминают:
при получении SMS-сообщения типа: «Ваша банковская карта заблокирована, информация по телефону №…» необходимо обратить внимание на номер, с которого оно направлено. Как правило, злоумышленники используют стандартные абонентские номера, а не короткие сервисные;
как правило, злоумышленники отправляют обезличенные сообщения, где не указаны ваши личные данные;
для уточнения какой-либо информации перезванивать нужно не на указанный в SMS-сообщении номер, а на номер единой сервисной службы вашего банка;
если вас отправляют к банкомату для проведения операций с банковской картой, значит, с вами разговаривают мошенники: ни один банк не проводит такие операции через банкоматы;
никому не передавайте номера своих банковских карт, не проводите с ними никаких действий по просьбе незнакомых вам людей;
если вам позвонил или написал человек, представившийся вашим знакомым или родственником и попросивший материальной помощи, не принимайте скоропалительных решений. Попытайтесь удостовериться в личности звонившего;
при покупках через интернет-сайты детально изучайте характеристики и «рейтинги» продавцов. Необходимо отказаться от приобретения товаров у сбытчиков, которые требуют внести предоплату либо заплатить деньги до получения товара;
по всем случаям мошенничеств незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.
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