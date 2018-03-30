Директора футбольного клуба из Петербурга заподозрили в мошенничестве

Петербурге полиция задержала директора мини-футбольного клуба и его возможного подельника — генерального директора одной из городских фирм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Мужчин подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, глава мини-футбольного клуба и предприниматель предоставили фальшивые документы о закупке спортивной формы и инвентаря для того, чтобы получить госсубсидии. В результате сообщники так ничего и не купили, присвоив себе 6 миллионов рублей.

В отношении аферистов возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.