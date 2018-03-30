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Директора футбольного клуба из Петербурга заподозрили в мошенничестве
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Директора футбольного клуба из Петербурга заподозрили в мошенничестве 

АиФ Санкт-Петербург 44 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге полиция задержала директора мини-футбольного клуба и его возможного подельника — генерального директора одной из городских фирм, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Мужчин подозревают в крупном мошенничестве.
По версии следствия, глава мини-футбольного клуба и предприниматель предоставили фальшивые документы о закупке спортивной формы и инвентаря для того, чтобы получить госсубсидии. В результате сообщники так ничего и не купили, присвоив себе 6 миллионов рублей.
В отношении аферистов возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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