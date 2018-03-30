Ещё
В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кольцово задержали пассажира с 50 тысячами долларов 

Уралинформбюро 44 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Привез «сувенир» из-за границы.
В аэропорту Кольцово задержали мужчину, пытавшегося пронести через границу 50 000 долларов. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе таможни воздушной гавани.
Житель Перми прилетел в Екатеринбург из Стамбула и прошел через «зеленый коридор». На вопрос о количестве наличных в багаже он ответить не смог. На досмотре в барсетке были обнаружены американские купюры на сумму, эквивалентную 3 миллионам рублей.
Фото: таможня Кольцово
Пассажир сообщил, что не знал о необходимости декларировать наличные при въезде в страну. Деньги у него изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда наличных средств».
Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы ввезенных наличных.
Уралинформбюро: последние новости
Шутки кончились: "Уральские пельмени" пригрозили Нетиевскому "небом в клеточку" Гендиректор "Уральских авиалиний" поддержал пострадавших в Кемерово Облсуд скостил срок Дудко
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена444
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»172
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию603
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги120
Тест: Угадайте вора в законе56
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
00:29
Отменить призыв в армию к 2020 году
Общество
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение