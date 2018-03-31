Ещё
В мини-футбольном клубе выписали форму для вымышленных игроков на 6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мини-футбольном клубе выписали форму для вымышленных игроков на 6 млн рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор мини-футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирзоян задержан полицией Санкт-Петербурга по подозрению в хищении около 6 млн рублей, сообщает РИА Новости.
"Подозреваемые представляли в городской Комитет по физкультуре и спорту документы на возмещение затрат на покупку спортивной формы в течение двух лет на сумму около 6 млн рублей.
При этом самой формы было закуплено всего на 500 тыс. рублей, а все остальное было записано на вымышленных футболистов — членов других команд, которые якобы играли в «Политехе» и получали форму", — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что экс-президента хоккейного клуба «Адмирал» задержали по делу о хищении 752 млн рублей.
Газета.Ru: последние новости
Шакро Молодой получил почти 10 лет колонии Арестован электрик из сгоревшего ТЦ в Кемерове Прокурор попросил для экс-главы УСБ СК 15 лет строгого режима
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб актер Евгений Сапаев112
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»129
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля204
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово252
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов26
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
01:26
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение