В мини-футбольном клубе выписали форму для вымышленных игроков на 6 млн рублей

Директор мини-футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирзоян задержан полицией Санкт-Петербурга по подозрению в хищении около 6 млн рублей, сообщает РИА Новости

"Подозреваемые представляли в городской Комитет по физкультуре и спорту документы на возмещение затрат на покупку спортивной формы в течение двух лет на сумму около 6 млн рублей.

При этом самой формы было закуплено всего на 500 тыс. рублей, а все остальное было записано на вымышленных футболистов — членов других команд, которые якобы играли в «Политехе» и получали форму", — рассказал источник агентства в правоохранительных органах

Ранее сообщалось, что экс-президента хоккейного клуба «Адмирал» задержали по делу о хищении 752 млн рублей.