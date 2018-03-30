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Гендиректор мини-футбольного клуба «Политех» отправлен под домашний арест
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Гендиректор мини-футбольного клуба «Политех» отправлен под домашний арест 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в отношении Кирилла Мирзояна и Сергея Каковского, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
По версии следствия, директор мини-футбольного клуба «Политех» Мирзоян получил субсидию за 2016 год от комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, при этом предоставленные документы о закупке спортивной формы и инвентаря в ООО «Нормарус», которым руководит Каковский, на сумму 6 735 125 рублей 50 копеек являлись подложными.
В качестве меры пресечения в отношении Мирзояна избран домашний арест. Ходатайство о заключении под стражу Каковского удовлетворено. Меры избраны сроком до 29 мая.
Оба фигуранта вину не признают, сообщает «Телеграм»— канал Объединённой пресс-службы судов Петербурга.
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