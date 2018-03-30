Завершено расследование в отношении студентов ТИУ, давших взятку преподавателю

Тюмени завершено расследование 11 уголовных дел в отношении студентов заочного отделения Института транспорта ТИУ.

Восьмерым из них предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 УК РФ («мелкое взяточничество»), еще троим — обвинение по части 2 статьи 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве»).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены прокурору для утверждения обвинительных заключений и направления в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В январе восемь студентов-заочников через старост групп передали преподавателю вуза 6 тысяч 500 рублей каждый за проставление положительных оценок на экзамене и защиту курсовой работы.