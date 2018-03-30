Одиннадцать студентов ТИУ пойдут под суд за взятку в размере 190 000 рублей

Студентов Тюменского индустриального университета обвиняют в том, что они дали взятку преподавателю ВУЗа в размере 190 000 рублей. Следствие установило, что восемь студентов заочного отделения и трое старост группы решили передать преподавателю 6500 рублей каждый, чтобы он поставил положительные оценки за экзамене и на защите курсовых работ без фактической сдачи. Старосты выступили посредниками. — Об этом узнали сотрудники Следственного комитета по Тюменской области . В ходе расследования было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки преподавателем ВУЗа, — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительных заключений. После этого этим делом займется суд. Вчера, 29 марта, Центральный районный суд вынес приговор бывшему проректору ТИУ Александру Ошибкову, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и в трех эпизодов мошенничества, совершенных по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.