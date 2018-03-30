Калининградец убил собаку об стену после ссоры с женой

"Девушка жила в гражданском браке с 32-летним мужчиной, жителем Калининграда, примерно четыре года, столько же с ними в квартире жила собака по кличке Мэри. После ссоры с гражданской женой мужчина взял животное за задние лапы и стал бить о стенку, пока собака не скончалась", — рассказала представитель ведомства.

Женщина обратилась в полицию, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье). Максимальное наказание по этой статье — до трех лет лишения свободы.

В конце 2017 года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.