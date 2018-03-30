Бизнесмен Жануко Рафаилов заявил в полицию на миллиардера Соломона Манаширова

Заявление в полицию о вымогательстве написал 27 марта российский бизнесмен Жануко Рафаилов — со слов предпринимателя, деньги почти 5 лет назад требовал олигарх Соломон Манаширов , который сейчас находится в федеральном розыске.

Как стало известно «МК», 57-летний Рафаилов обратился в ОМВД по району Дорогомилово. Он высказал пожелание написать заявление на миллиардера, крупного московского предпринимателя Соломона Манаширова (за неуплату налогов в особо крупном размере, предположительно, он скрывается на территории Израиля , с 2016 года объявлен в розыск).

Как Рафаилов сообщил полицейским, Манаширов и соучастники с сентября 2013 по март 2014 год вымогали деньги под предлогом обвинения в уголовном преступлении, якобы совершенном Рафаиловым. Переговоры проходили в офисе на Кутузовском проспекте.

По данному факту назначена проверка.

Напомним, брат Соломона Манаширова — бизнесмен Роман Манаширов, проходит обвиняемым по делу о даче взятки двум следователям столичного ГСУ ГУ МВД — Владимиру Андриевскому и Виктору Рубашкину (следователей задержали в 2015 году). По некоторым данным, Андриевский и Рубашкин за 2 млн рублей готовы были закрыть глаза на некоторые детали уголовного преследования братьев Рафаиловых — Жануко и Дона. А те проходили по уголовному делу по факту обнаружения нелегалов на складах во 2-м Иртышском проезде — дело расследовалось по трем статьям: «Организация преступного сообщества», «Организация нелегальной миграции», «Использование рабского труда». Роман Манаширов во всей этой истории был посредником.

С середины января 2018 года в Одинцовском районном суде идут судебные заседания — на скамье подсудимых Роман Манаширов, Владимир Андриевский и врач Вадим Окутов, который готовил липовые справки о том, что Рафаиловы не могут сидеть в СИЗО . Дело в отношении следователя Рубашкина (он пошел на сделку со следствием) отправится в суд несколько позднее.

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