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В Нижнем Новгороде оправдали гинекологов, обвиненных во взяточничестве
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В Нижнем Новгороде оправдали гинекологов, обвиненных во взяточничестве 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Суд Сормовского района на заседании 26 марта оправдал двух медиков роддома №6, обвиненных в получении взятки. Об этом агентству Newsroom24 сообщили в районном суде.
Они оправданы за отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию.
Как сообщалось ранее, в марте 2017 года заместитель главврача роддома №6 и акушер-гинеколог были осуждены за получение взятки.
По данным следствия, в мае 2015 года гинеколог получил от роженицы 15 тысяч рублей за справку о рождении ребенка. На основании этого документа сотрудники органа ЗАГС должны были зарегистрировать новорожденного. При этом выдача справки происходит на бесплатной основе.
40-летний заместитель главврача был приговорен к штрафу в размере 757 950 рублей, с лишением права заниматься управленческой деятельность в учреждениях здравоохранения сроком на год.
33-летняя акушер-гинеколог была приговорена к штрафу 693 352 рубля, с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 6 месяцев.
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