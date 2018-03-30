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В Мценске пьяная разборка в баре завершилась грабежом
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В Мценске пьяная разборка в баре завершилась грабежом 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С заявлением о грабеже в МО МВД России «Мценский» обратился житель деревни Мелынь Мценского района Орловской области.
Мужчина рассказал правоохранителям, что отдыхал в баре Мценска, когда у него возникла ссора с другим посетителем заведения. Мужчины вышли на улицу «поговорить». В итоге ссоры обидчик заявителя забрал у потерпевшего телефон стоимостью около 2 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мценска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый признал свою причастность к противоправному деянию. Похищенный телефон вернули владельцу. Расследование продолжается.
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