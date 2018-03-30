В Мценске пьяная разборка в баре завершилась грабежом

С заявлением о грабеже в МО МВД России «Мценский» обратился житель деревни Мелынь Мценского района Орловской области

Мужчина рассказал правоохранителям, что отдыхал в баре Мценска , когда у него возникла ссора с другим посетителем заведения. Мужчины вышли на улицу «поговорить». В итоге ссоры обидчик заявителя забрал у потерпевшего телефон стоимостью около 2 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель Мценска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемый признал свою причастность к противоправному деянию. Похищенный телефон вернули владельцу. Расследование продолжается.