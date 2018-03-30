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Жительницу Ямала отправили в колонию за избиение полицейского
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Жительницу Ямала отправили в колонию за избиение полицейского 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
На 1 год 8 месяцев.
Суд вынес приговор жительнице Тазовского района, признав ее виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Женщина проведет в колонии общего режима 1 год 8 месяцев. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Инцидент произошел 23 сентября 2017 года в селе Газ-Сале. Пьяная подсудимая забрала у родственников малолетнюю дочь. Обеспокоенные люди позвонили в полицию.
Выехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили женщину в подъезде. Она едва стояла на ногах и с трудом ориентировалась в окружающей обстановке. Ребенок же находился в квартире один.
Один из полицейских попытался зайти в помещение. Тогда подсудимая начала материться и несколько раз ударила его кулаками.
В настоящее время ребенка отдали на воспитание бабушке.
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