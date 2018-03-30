Правоохранители обнаружили бордель в Санкт‐Петербурге

Сотрудники полиции пресекли деятельность притона в Санкт‐Петербурге, который располагался в коммерческом помещении на Выборгском шоссе. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

На территории борделя сотрудники полиции задержали пять представительниц древнейшей профессии, которые приехали на заработки из Средней Азии. На администратора заведения и охранника также составили протокол об административном правонарушении.

Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России выявили и ликвидировали наркопритон в Химках . Его организовала

33-летняя

местная жительница в своей квартире.